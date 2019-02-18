أزمة بين شاروخان وفرحان أخطر بسبب فيلم "دون ٣"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يبدو أن قرار شاروخان عدم الاعتذار عن فيلم "راكيش شارما" رغم انشغاله بتصوير فيلم "دون ٣" ستكون له خسائر على مخرج الفيلم فرحان أخطر.
وقال فرحان أخطر، في تصريح تلفزيوني لإحدى القنوات الهندية، إن مماطلة شاروخان في تحديد موقفه من فيلم "راكيش شارما" يشتت تركيزه على فيلمه المنتظر "دون ٣" والذي يجري تصويره بالفعل، مؤكداً أن الفيلم يحتاج كل وقت ومجهود "ملك بوليوود" وليس هناك مجال لتنفيذ الفيلمين معاً.
ورغم الصداقة القوية التي تجمع بين الثنائي فرحان وشاروخان، فإن الأخير لم يعلق على أي من الأحداث الجارية سواء غضب فرحان أو توقيعه لعقد فيلم" دون ٣" أو حتى إعلان موقفه من فيلم "راكيش شارما" الذي سبق واعتذر عنه بسبب مخاوف من عدم نجاح الفيلم جماهيرياً.
يذكر أن "دون" هي سلسلة أفلام حركة من بطولة شاروخان، وسيشاركه الجزء الثالث بريانكا تشوبرا وبومان إيران، ومن المقرر طرحه في دور العرض بداية عام ٢٠٢٠.
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