شكرا لقرائتكم خبر عن شيكو وهشام ماجد يستكملان مشاهد «اللعبة» فى 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان شيكو إنه يستكمل تصوير مشاهده فى مسلسل "اللعبة" فى أحد فنادق 6 أكتوبر بالديكورالرئيسى للمسلسل، مشيرًا إلى أنه انتهى من تصوير 30% من مجمل مشاهده، والذى من المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.

وأضاف شيكو لـ"الخليج 365"، أنه سعيد جدا بمشاركته مع أسرة المسلسل لتقديم عمل كوميدى بشكل جديد ومختلف يرضي جميع أذوق المشاهدين، ويقدم فى المسلسل شخصية مدير فندق يدعى "مستر وسيم"، وتؤدى ميرنا جميل دور زوجته، وعارفة عبد الرسول فى دور "حماته"، والعمل به العديد من ضيوف الشرف.

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مسلسل "اللعبة" بطولة شيكو وهشام ماجد، وعدد آخر كبير من الفنانين منهم أحمد فتحى ومحمد ثروت ومى كساب ودعاء رجب وميرنا جميل وسامى مغاورى وعارفة عبد الرسول وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وإشراف على الكتابة فادى أبو السعود وإخراج معتز التونى.

يذكر أن آخر أعمال شيكو وهشام ماجد مسلسل "خلصانة بشياكة" الذى عرض عام 2017، من بطولة أحمد مكي، أوس أوس، ويزو، إنعام سالوسة، بيومى فؤاد، انتصار، ملك قورة، وآخرين، إخراج هشام فتحى.