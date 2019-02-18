شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تكشف عن موعد طرح ألبومها الجديد "حالة خاصة جدا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت المطربة أنغام، عن موعد طرح ألبومها الجديد "حالة خاصة جدا"، وذلك فى يوم 21 فبراير الجارى.

وكانت قد روجت المطربة أنغام لأغنيتها الجديدة "هقول لربنا إيه"، و"حبايبنا"، حيث قامت بنشر برومو الأغنيتين عبر صفحتها بـ"فيسبوك"، تمهيدا لطرحهما ضمن ألبومها الجديد استعدادًا لطرحه بالأسواق.

ومن جانب آخر، أعلن الشاعر أمير طعيمة، عن أسماء بعض الأغانى من تأليفه ضمن الألبوم الجديد، وهى "هتقول لربنا إيه ؟"، "حالة خاصة جدا"، "أساميك الكتيرة" "بتكسفني".

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