شكرا لقرائتكم خبر عن لابوهيم وحلاق أشبيلية وفتاة الغرب على المسرح الصغير بالأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مختارات من أشهر الأوبرات والمسرحيات الغنائية العالمية يقدمها نجوم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى الدكتورة إيمان مصطفى وذلك فى حفلين يقامان الثامنة مساء الخميس، الجمعة 21، و22 فبراير على المسرح الصغير بمصاحبة عازفة البيانو ميديا اورموتسادزى وإخراج هشام الطلى منها سيمون بوكانيرا - صلاة صقلية لـ جوزيبى فيردى، كافاليريا روستيكانا - صديق فريتز لـ بياترو ماسكانى، توراندوت - لابوهيم - فتاة الغرب لـ جاكومو بوتشينى، الناى السحرى لـ موتسارات، حلاق أشبيلية لـ جواكينو روسينى، أكسير الحب لـ جيتانو دوينتزتى، شبح الأوبرا لـ أندرو لويد ويبر، البؤساء لـ كلود ميشيل شونبرج، سيدتى الجميلة لـ فريدريك لوفيه، أنا لا أحبك بعد الآن لـ فرانشيسكو توستى أداء منى رفلة، تحية شمس الدين، جيهان فايد، إنجى محسن، أمينة خيرت، ليلى إبراهيم، نورستا المرغنى، عبد الوهاب السيد، وليد كريم، عماد عادل، هشام الجندى، عزت غانم، أسامة على، أسامة جمال، برهان الدين فاروق وضيوف الفرقة الفى ميلاد، نسرين رشدى، أسامة طنطاوى وسلمى الجبالى.

يشار أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميًا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية ويضم الريبورتوار الخاص بها اكثر من 32 رواية اوبرالية شهيرة كما شارك أعضاؤها فى عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت فى تكوين قاعد جماهيرة تهتم بالغناء الأوبرالى باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون .