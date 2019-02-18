- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب حكيم يشوق جمهوره للألبوم الجديد: "عامل فيه شوية مواويل عنب" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوق المطرب حكيم، جمهوره بإعلان تفاصيل حول ألبومه الغنائى الجديد، حيث كشف عن تضمنه لعدد من المواويل.
وقال حكيم مخاطباً جمهوره ومتابعيه، من خلال حسابه الرسمى على موقع "انستجرام": " أنا بجهز دلوقتى للألبوم الجديد. بس بجد هياخد وقت كتير مش عايز أستعجل علشان أنا عامل فيه شوية مواويل عنب، بتحبوا المواويل؟".
حكيم
وعبر جمهور حكيم عن اشتياقهم لنزول ألبومه الجديد، لا سيما أنه طرح آخر ألبوماته منذ وقت طويل.
يذكر أن الفنان حكيم، كان قد أعلن عن تجهيز ألبوم جديد فى بداية يناير من العام الجارى، واعداً جمهوره بأن يضم الألبوم أغانى تنال إعجابهم.
كانت هذه تفاصيل خبر المطرب حكيم يشوق جمهوره للألبوم الجديد: "عامل فيه شوية مواويل عنب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.