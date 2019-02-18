شكرا لقرائتكم خبر عن مين اللي قال.. نيكول كيدمان فقدت "شعرها" وتستعين بـ"الباروكة"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت النجمة العالمية نيكول كيدمان ضحية جديدة للشائعات، حيث تداولت فى الساعات الأخيرة عدة تقارير تؤكد أن نجمة هوليوود الشهيرة البالغة من العمر 50 عامًا "فقدت شعرها"، لكن موقع "جوسيب كوب" أكد انها قصة ملفقة وكاذبة بنسبة 100%. Advertisements بدأت الشائعة بنشر موقع "globe " تقرير يؤكد أن نيكول كيدمان تستخدم باستمرار الشعر المستعار و ذلك كونها فقدت شعرها، وأشار مصدر للموقع إلى أن كيدمان شعرت بحالة من الفزع بعد أن فقدت الكثير من شعرها الذي كان يميزها دائما ويجعلها ذات جاذبية، وزعم المصدر أن مصففي الشعر أن كيدمان تلجأ لاستخدام الشعر المستعار.

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