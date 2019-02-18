شكرا لقرائتكم خبر عن شارموفرز تحتفل بإطلاق ألبومها الجديد "انفصام".. 8 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد فرقة شارموفرز للاحتفال بإطلاق ألبومها الجديد عبر حفل جماهيرى كبير على أحد مسارح التجمع الخامس، وذلك فى تمام الخامسة مساء الجمعة 8 مارس. وتكشف شارموفرز لأول مرة عن كل أغنيات ألبومها الثانى "انفصام"، الذى يأتي بعد غياب 3 سنوات عن أول ألبوماتها "بارانويا"، وأطلقت منه منذ أيام كليب الأغنية الرئيسية "انفصام"، بمشاركة عدد من نجوم الفن، مثل فتحى عبد الوهاب وهند عبد الحليم ومروان يونس، واختتمت العام المنصرم بإطلاق أغنيتين منه بشكل فيديو كليب، هما "مفتفقد الحبيبة" و"زامبا"، وتأتي هذه الحفلة فى مطلع جولة حفلات غنائية تسعى شارموفرز تقديمها بمناسبة الاحتفال بالألبوم الجديد.

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