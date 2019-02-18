شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الموسيقار العالمى يانى بعد حفله بأوزباكستان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كُرّم الموسيقار العالمى يانى بعد إحياء حفله فى مدينة طشقند بدولة باكستان، وشارك يانى مقطع فيديو أظهر تكريمه من قبل مسئولين بأوزباكستان، وعلق قائلاً: "وراء الكواليس مباشرة بعد الحفل فى طشقند، أوزبكستان".

وكان الموسيقار العالمى شارك جمهوره بمقطع فيديو من أمام أول مصحف مكتوب فى العالم داخل مسجد طشقند فى دولة أوزبكستان، معلقاً على الفيديو بأنه رؤية للتاريخ وسط اندهاشه من روعة المنظر.

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تكريم الفنان يانى

يذكر أن زيارة يانى لدولة أوزباكستان تأتى ضمن استكماله إقامة سلسلة احتفالات بعدة بلدان مختلفة.



تكريم يانى

وبدأ يانى جولته الفنية بحفل فى مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة، أعقبها بحفل فى مدينة دبى بمناسبة عيد الحب.