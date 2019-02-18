ليلى علوي لهؤلاء النجوم: "صداقتكم لا يعوضها شيء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشرت الفنانة ليلي علوي صورًا، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، جمعتها بنخبة من نجوم الفن والإعلاميين المقربين في عدة مناسبات.

علقت ليلى على الصور بالقول: "كل علاقة صداقة تقدم شيئًا فريدًا من نوعه وغير قابلة للاستبدال. الصداقة في حياتنا تعرفنا".

أظهرت الصور ليلي مع إلهام شاهين، يسرا، أمينة خليل، فاروق الفيشاوي، فيفي عبده، الإعلامية لميس الحديدي، الإعلامية بوسي شلبي، يحيي الفخراني، ولبلبة.

يذكر أن ليلى علوي تعود للشاشة الفضية بعد غياب سنوات عن آخر أفلامها "الماء والخضرة والوجه الحسن" عام 2016، بفيلم جديد بعنوان "التاريخ السري لكوثر"، يمثل التعاون الأول بينها وبين مخرج وكاتب الفيلم محمد أمين، من المقرر عرضه العام الجاري. ​