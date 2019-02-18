سولاف فواخرجي في جلسة تصوير جديدة: "إسكندرية كمان وكمان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب: خضعت الممثلة السورية سولاف فواخرجي، لجلسة تصوير جديدة، نشرت تفاصيلها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام". علقت سولاف على صورها: "إسكندرية كمان وكمان". ولاقت إعجاب متابعيها. يذكر اأن سولاف تشارك حاليًا ببطولة عدد من الأعمال التليفزيونية السورية، منها مسلسل "ناس من ورق" الذي يقوم ببطولته الفنان الكبير دريد لحام، ومقرر عرضه بالماراثون الرمضاني المقبل. ​

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