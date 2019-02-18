"50 سينت" يتهم ضابطًا في نيويورك بالتحريض على قتله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

اتهم مغني الراب الأمريكي "50 سينت" ضابط أمريكي بالتحريض على قتله أثناء تواجده لحضور مباراة ملاكمة في مدينة نيويورك الأمريكية، مدعيًا أن المذكور وجه أمرًا بإطلاق النار عليه فور رؤيته، وفق ما نقل موقع "TMZ" عن نجم الراب الذي أكد أنه لن يتهاون في حقه.

ونقل موقع "New York Daily News" عن الضابط أن "50 سينت" هدده على "إنستجرام" ووجه له ألفاظًا نابية، وأن متابعيه هاجموه واتبعوا طريقته في تهديده.

وعلى الرغم من كون الأمر بدأ بالسخرية وتبادل السباب إلا أنه تحول إلى قضية كبيرة وهناك تحقيقات موسعة من قبل السلطات الأمنية للوقوف على حقيقة الأمر، وفق وسائل إعلام محلية.

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وكان متحدث باسم "50 سينت" صرح لموقع "TMZ": "سنأخذ هذه التهديدات على محمل الجد وهناك مشاورات وسنقاضي الضابط".

كما نشر "50 سينت" الخبر عبر حسابه على "إنستجرام"، وأكد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الضابط.

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