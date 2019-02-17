أمير طعيمة كتب - أحمد أيوب: كشف الشاعر أمير طعيمة، عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات "تويتر"، عن أسماء الأغاني في أحدث ألبومات النجمة الكبيرة أنغام، والمقرر طرحه بالأسواق بعد يوم الخميس الموافق 21 فبراير الجاري. بعد يوم الخميس الموافق 21 فبراير الجاري. حيث نشر "طعيمة" أسماء 4 أغاني يقدمها مع الفنانة أنغام، Advertisements إذ علق: "قريبا مع أنغام، هتقول لربنا إيه، حالة خاصة جدا، أساميك الكتيرة، بتكسفني". يذكر أن الأغاني من ألحان إيهاب عبدالواحد، أحمد زعيم، مدين، عزيز الشافعي، وتوزيع مادي، توما، أحمد إبراهيم.

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كانت هذه تفاصيل خبر أمير طعيمة يكشف عن 5 أغاني تعاون فيها مع أنغام في ألبومها الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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