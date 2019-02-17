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أنغام تطرح ألبومها المنتظر بالتزامن مع حفلها بـ هلا فبراير الكويت

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أنغام تطرح ألبومها المنتظر بالتزامن مع حفلها بـ هلا فبراير الكويتأنغام
كتب - أحمد أيوب:

كشف المطربة أنغام، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، موعد طرح ألبومها المنتظر "حالة خاصة جداً".

 

كما طرحت مؤخرًا برومو كل من أغنية "ولا دبلت"، و"حبايبنا"، و"هتقول لربنا إيه" كما طرحت كلا من

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أغنية "بقول نسياك"، و"ياريتك فاهمني".
 

وعلى جانب آخر تستعد أنغام لإحياء حفل هلا فبراير الكويت، يوم 21 فبراير تزامنًا مع طرح ألبومها الجديد.

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