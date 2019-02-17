كشف المطربة أنغام، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، موعد طرح ألبومها المنتظر "حالة خاصة جداً".
كما طرحت مؤخرًا برومو كل من أغنية "ولا دبلت"، و"حبايبنا"، و"هتقول لربنا إيه" كما طرحت كلا من
وعلى جانب آخر تستعد أنغام لإحياء حفل هلا فبراير الكويت، يوم 21 فبراير تزامنًا مع طرح ألبومها الجديد.
كانت هذه تفاصيل خبر أنغام تطرح ألبومها المنتظر بالتزامن مع حفلها بـ هلا فبراير الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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