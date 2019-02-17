بالصور.. استقبال حافل لـ إيمان البحر درويش في ميلانو

إيمان البحر درويش

كتب - أحمد أيوب:

نشر الفنان إيمان البحر درويش، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مجموعه صور له لحظة وصوله مطار ميلانو، وعلق عليها كاتبًا: "استقبال الجالية المصرية بميلانو وحضور السيد السفير إيهاب أبو سريع القنصل العام وحرمه وهذه الفرحة الغامرة بمبادرة

ثورة حب التي يرعاها المنتدى المصري".

وأضاف:"حيث امتلأت القاعة عن آخرها فضلًا عن الأعداد الكبيرة التي كانت خارج القاعة ما هو إلا دليل على مدى حب المصريين لبعضهم البعض ونواياهم في

الارتباط والتجمع لحل مشاكل المصريين في الغربة واهتمام المسئولين بهذه المبادرة دليل على صدق النوايا في المساهمة في تذليل جميع الصعوبات والمعوقات التي تصادف جميع المصريين في الغربة في جميع أنحاء العالم .. تحيا مصر بأولادها ورجالها الشرفاء".

يذكر أن الفنان إيمان البحر درويش كرم من المركز الكاثوليكى للسينما وقدم حفلا كبيرا.