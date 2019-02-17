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نشر الفنان إيمان البحر درويش، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مجموعه صور له لحظة وصوله مطار ميلانو، وعلق عليها كاتبًا: "استقبال الجالية المصرية بميلانو وحضور السيد السفير إيهاب أبو سريع القنصل العام وحرمه وهذه الفرحة الغامرة بمبادرةثورة حب التي يرعاها المنتدى المصري".
وأضاف:"حيث امتلأت القاعة عن آخرها فضلًا عن الأعداد الكبيرة التي كانت خارج القاعة ما هو إلا دليل على مدى حب المصريين لبعضهم البعض ونواياهم في
يذكر أن الفنان إيمان البحر درويش كرم من المركز الكاثوليكى للسينما وقدم حفلا كبيرا.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. استقبال حافل لـ إيمان البحر درويش في ميلانو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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