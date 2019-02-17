شاهد… شادي سرور يرد على من يهدده بسبب تركه للاسلام: “انتوا متخيلين انكم مسلمين؟”

كتب امير فتحي في الأحد 17 فبراير 2019 11:27 مساءً -

نشر الممثل الكوميدي المصري شادي سرور فيديو جديد، عبر صفحته على الفايسبوك، فيديو مدته ربع ساعة تقريبا يوضح فيه ما قصدة بترك الاسلام.

وقال شادي متسائلا إن كانت هذه التعليقات التي تصله بالتهديدات بالقتل والتعذيب هل هي من صحيح الدين الإسلامي؟ وهل ضرب الأب لأبنائه والمعلم لتلاميذه من الدين؟.

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وكشف شادي أنه لم يترك الدين الإسلامي ولكنه ترك المسلمين الذين يعتمدون على الهمجية في دعوتهم، كاشفا أنه مازات مؤمنا بالله ويحبه أكثر من أي شخص.

وقال شادي: “انا في الاربع وعشرين ساعة اللي فاتوا جاني كمية تهديدات بالقتل وبالتعذيب ورفع قضايا وناس تتمنى اني انا اموت وكمية حاجات غير انسانية بالمرة” ثم تساءل: “انتوا متخيلين ان انكم مسلمين؟” ليجيب “انتوا مسلمين في حته ثانية مسلمين من وجهة نظركم الهمجية ولكن الدين بريء منكم لان دين الاسلام بريء من كل تصرفاتكم”.

وشرح شادي قصده عندما اعلن تركه للاسلام قائلا: “انا لما نزلت بوست وقلت اني سبت الاسلام انا فعلا سبت الاسلام بتاعكم ده” واضاف: “ده اسلام مش اسلام ده همجية ده شر”.