ما علاقة حبيبة الأمير هاري السابقة بتوتر الأجواء بين كيت ميدلتون وميغان ماركل؟

متابعة الخليج 365: انتشر خبر عبر مواقع الأخبار العالمية يكشف أحد الأسباب التي أدت إلى تدهور العلاقة بين دوقة ساسكس ميغان ماركل ودوقة كامبريج كيت ميدلتون.

وفي التفاصيل، فقد تحدثت الصحافية كايتي نيكول في كتابها Harry: Life Loss and Love عن هذا الموضوع، وقالت إن الصداقة التي تربط بين كيت ميدلتون والحبيبة السابقة للأمير هاري تشيلسي دايفي هي سبب توتر العلاقة بين الدوقتين.

وأشارت كايتي نيكول إلى أن كيت وتشيلسي التقيتا للمرة الأولى عام 2008، وكانت الأخيرة قريبة من شقيقة كيت، بيبا ميدلتون.

وقد قيل أيضاً إن كيت ميدلتون بذلت مجهوداً لتصبح صديقة تشيلسي بسبب تباعد شخصيتيهما.

والجدير ذكره، أن العلاقة بين تشيلسي والأمير هاري انتهت عام 2010.