تيم حسن ينعي الطفلة آلاء بكلمات مؤثرة

متابعة بتجـــــــــــــرد: نعى النجم السوري تيم حسن الطفلة آلاء دلول التي توفيت نتيجة صراع طويل مع مرض السرطان. وفي التفاصيل، فقد أعاد تيم نشر تغريدة لصورة له برفقة آلاء وعلّق عليها قائلاً “الله يرحمك رحمة واسعة يا آلاء ..تعازي لعائلة دلول جميعآ ولوالدة الاء الكريمة الله يصبركم ويعينكم .. يارب تشفي كل مريض.” الجدير ذكره، أن الطفلة آلاء كانت قد حظيت بشهرة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب روح الإيجابية التي تتمتع بها بالرغم من مرضها.

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