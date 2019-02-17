جولة داخل منزل جينيفر لوبيز وحبيبها.. سعره 6 ملايين دولار – بالصور

متابعة بتجــــــــــــــرد: اشترت النجمة العالمية جينيفر لوبيز وحبيبها ألكس رودريغيز منزلاً على شاطئ البحر في ماليبو.

وفي التفاصيل، فقد دفع الثنائي حوالي 6 ملايين دولار سعر هذا المنزل الرائع الذي يقع في واحدة من أرقى المناطق على الخطّ الساحلي للمدينة.

نُشير إلى أن المنزل الذي تبلغ مساحته 4404 أقدام مربعة كان للممثل الأميركي جيرمي بيفين.

وقد بُني عام 1949، وهو مؤلف من ثلاثة طوبق وفيه 4 غرف نوم وشرفة تطلّ على البحر.