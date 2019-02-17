جورج كلوني لأمل علم الدين “لقد انتهى كلّ شيء” – بالصورة

متابعة بتجــــــــــــــرد: منذ اليوم الأوّل لزواجهما، يواجه كلّ من النجم العالمي جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين الشائعات خصوصاً شائعة انفصالهما.

وقد تصدرت صورة جورج كلوني غلاف مجلة “لايف آند ستايل” مع عبارة “لقد انتهى كلّ شيء”.

هذا الأمر أثار ضجة كبيرة بين الناس إذ أشارت الصحيفة إلى أن كلوني قال هذه الجملة لأمل منهيًا زواجهما.

Advertisements

وقيل أيضًا إنهما يعملان حالياً على إنهاء معاملات الطلاق ويتباحثان في موضوع حضانة الأطفال.

أما صحيفة “غوسب كوب” فقد نفت كلّ ما نشرته “لايف آند ستايل” وأكدّت أن الموضوع غير صحيح.