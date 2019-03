ميغان ماركل تعود إلى السينما.. إليكم التفاصيل

متابعة بتجــــــــــــرد: أشارت مصادر صحافية الى أنّ الممثلة ميغان ماركل ستعود إلى شاشة السينما مرة جديدة بفيلم The Boys and Girls Guide to Getting Down، وذلك بعد زواجها من الأمير هاري في العام 2018.

وبدأت دوقة ساسكس في العمل على الفيلم قبل الزواج من الأمير هاري والقيام بواجباتها الملكية بعدّة سنوات، والذي صدر الفيلم في العام 2011 وهو من إخراج وتأليف بول سابيانو، ويركز على شباب في العشرينيات من أعمارهم، من ضمنهم “دانا” التي تلعبها ماركل، وحفلاتهم في ليالي لوس أنغلوس.

وبعد 8 سنوات، ستتم إعادة طرح الفيلم في صالات السينما من قبل شركة Artist Rights Distribution في لوس أنغلوس، والمقرر طرحه في العام 2019.