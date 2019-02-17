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عبد المجيد عبد الله يطرح أغنية جديدة بعنوان “كلّما” – بالفيديو

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متابعة بتجــــــــــــــرد: طرح الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله أغنية جديدة بعنوان “كلّما” وذلك بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

أغنية “كلّما” من كلمات تركي آل الشيخ، ألحان رُزام، تنفيذ: سيروس ومكس جاسم محمد.

الجدير بالذكر أن الأغنية حققت رواجًا واسعًا فور طرحها عبر المتاجر الرقمية الكبرى.

كلمات الأغنية:

كلّما مرّيت بالي كلّما
قلت حظي فيك حظي من السماء
صدفةٍ وحده وعن مليون صدفه
جيت غيمه وانا ذابحني الظما
حيثما لدّيت عينك بالنظر
غير تلقاني بدربك حيثما
جيتك وقلبي على يديني يبيك
بين صحواتٍ من العشق وغما

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مايشوف الاّ انت وعيونه عليك
وانت راميني محد غيرك رمى
ما أحد غيرك ولا غيرك أحد
وعن مشاهد غيرك القلب اعتمى
طحت لك مثل النجوم اللي هوت
ومثل رشراش السحايب لا هما
عفت كل الناس لعيونك وجيت
والتعب بعيونك السود ارتمى

حبي أنت وكل حبي والحياه
ولك ولاء قلبي وكل الإنتماء
في وجودك يا حياتي لي حياه
وجعل عينٍ ماتحبك للعمى
كلنا الاثنين في درب العمر
انت كل الأرض وانا لك سما

لمشاهدة فيديو أغنية “كلّما”:

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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