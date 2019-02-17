عمرو يوسف يُغازل كندة علوش.. فماذا قال لها؟!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرَ الفنان المصري عمرو يوسف صورةً لزوجته الفنانة السوريه كنده علوش عبر "إنستغرام"، والتي ظهرت فيها على طبيعتها دون أن تضع المكياج على َوجهها.
وتغزّل يوسف بجمال كندة الطبيعي، معربًا عن مدى إعجابه الشديد بجاذبيتها وجمالها، قائلاً: "هي اللي الشمس مبتطلعش.. غير لما تفتح شباكها".
وكانت الفنانة السورية كندة علوش قد احتفلتْ بعيد ميلاد زوجها، وهو ثالث عيد ميلاد له بعد زواجهما.
ونشرتْ كندة، عبر حسابها على "إنستغرام" صورةً لها برفقة يوسف، وأرفقتها بتعليق: "كل سنة وأنت الدنيا كلها.. بحبك".
يُذكر أنّ كندة وعمرو تزوّجا في نوفمبر 2016، وتمّ الزّفاف في يناير 2017، وأقاما حفل زفاف في أسوان، حيث تمّ تصوير مسلسل "جراند أوتيل"، وفي الثاني من نوفمبر الماضي، رُزقتْ بابنتهما الأولى، حياة.
ومن جانب آخر، باركت كندة لمواطنتها الفنانة السورية جومانا مراد على مولودها الأول معلقةً: "جوجيه حبيبة قلبي ألف حمدلله عسلامتك ومليون مبرووك الك ولربيع بمولودكم الأول محمد الله يحميه ويخلي ويباركلكن فيه".
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