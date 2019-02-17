تعرّفي على هواية الأمير وليام التي سبّبت رعبًا للملكة إليزابيث!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفتْ صحيفةُ "ديلي إكسبرس" البريطانية هواية دوق كامبريدج، الأمير وليام الخطيرة والتي سبّبت رعبًا لجدته الملكة إليزابيث الثانية، والأشخاص في قصر بكنغهام.

وحرص وليام، 36 عامًا، على ركوب الدراجة النارية منذ صغره مع شقيقه الأمير هاري، وقد سبق له أن امتلك دراجة دوكاتي 1199، وهي دراجة رياضية إيطالية الصنع، تبلغ سرعتها القصوى 177 ميلاً في الساعة.

وفي عام 2008، شارك في مسيرة دراجات نارية مع شقيقه الأمير هاري في جنوب إفريقيا لجمع الأموال لعدد من الجمعيات الخيرية.

وعندما سُئل عن هوايته في الماضي قال: "كنت دائمًا شغوفًا بالدراجات النارية واعتدت على ممارسة رياضة الكارتينج ثم بعد ذلك اقتنيت دراجة رباعية وأخيرًا دراجة نارية".

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وتسبّبت تلك الهواية في إخافة أحبائه حتى الموت، بما في ذلك جدته الملكة إليزابيث الثانية.

وقال المصوّر الملكي جيمس ويتاكر: "أعتقد أنه يخيف حياة الناس في قصر باكنغهام ومن المؤكّد أن الملكة أيضًا كانت تخاف".

وقبل عامين، كشف دوق كامبريدج أنه كان عليه أن يترك الهواية بسبب عائلته، ومع ذلك، اعترف أن دراجته النارية هي واحدة من الأشياء التي يفتقدها أكثر من غيرها.