سمية الخشاب تُغني في العراق.. ونشطاء: "صوتك نشاز"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انهالت الانتقاداتُ والسخريةُ على الفنانة المصرية سمية الخشاب بعد إحيائها حفلًا غنائيًا في العراق، وصفه كثيرون بـ"السيىء" في ظل أدائها الغنائي الضعيف، حسبما يرى النشطاء.

وتداول نشطاءُ مقطع فيديو من حفل سمية الخشاب في العراق، ظهر فيه زوجها المطرب أحمد سعد وهو يقف خلفها لدعمها إذْ بدا كأنه "كورال" في فرقتها الموسيقية.

وهاجم النشطاء سمية وسعد، مؤكدين أن صوتها "نشاز"، فعلّق أحدهم قائلًا: "فضيحة بكل المقاييس، سمية الخشاب بتنشز وصوتها وحش أوي والمشكلة إن أحمد سعد واقف عامل نفسه كورال، فضحتونا".

فيما أكّد آخرون أنها لم تتقدّم خطوة للأمام منذ زواجها، حيث علّق أحدهم: "لا صوت ولا صورة من يوم ما خطفت أحمد من ريم البارودي وهي ورا".

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وكان سعد قد فسخ خطوبته من ريم البارودي، قبل زواجه من سمية بعدّة أشهر، في حين فجّرتِ الأولى مفاجأةً مع الإعلامية ريهام سعيد، بإعلان أنّها كانت زوجة المطرب الشّاب في السرّ، وتمّ الطلاق بينهما، وأنّ الخشاب كانت صديقتها، وخطفتْ منها سعد.

يُذكر أن سعد وسمية يواجهان شائعات الطلاق والانفصال من حين لآخر، منذ زواجهما في أكتوبر من عام 2017.