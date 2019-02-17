منال سلامة تهنئ زوجها عادل أديب بعد تكريمه فى مهرجان المركز الكاثوليكى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة منال سلامة، التهنئة لزوجها المخرج عادل أديب، وذلك بمناسبة حصوله على تكريم من مهرجان المركز الكاثوليكى. منال سلامة، شاركت صورة زوجها المخرج عادل أديب، فى أثناء تكريمه من المهرجان، وعلقت بقولها: " مبروك تكريم زوجى وحبببى المخرج عادل أديب فى مهرجان المركز الكاثوليكى لرئاسته لجنة التحكيم".

منال سلامة وتلقت الفنانة منال سلامة التهنئة من قبل متابعيها وأصدقائها على موقع "انستجرام" بمناسبة تكريم زوجها. كان الأب بطرس دانيال أعضاء لجنة تحكيم الدورة الـ 67 من مهرجان المركز الكاثوليكى، قد كرم فى ختام فعالياته، عدد من النجوم وهم، النجم مصطفى شعبان، الفنان مجدى كامل، المخرج عادل أديب، الناقد إمام عمر، مدير التصوير محمد مختار، السيناريست محمد سليمان.

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