محمد فاضل وفردوس عبدالحميد في عزاء محسن نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حرصت الفنانة فردوس عبدالحميد، وزوجها المخرج محمد فاضل، على حضور عزاء مدير التصوير محسن نصر.

أقيم العزاء مساء اليوم الأحد، بمسجد الحامدية الشاذلية في منطقة المهندسين، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم نقيب السينمائيين مسعد فودة، والفنانين يحيى الفخراني، محمود حميدة، عزت العلايلي، المخرج يسري نصر الله، ومدير التصوير محسن أحمد.

رحل محسن نصر عن عالمنا يوم الجمعة الماضي، عن عمر ناهز 84 عامًا، بعد صراع مع المرض، وهو أحد أهم مديري التصوير في مصر والوطن العربي، له العديد من المشاركات الفنية المميزة مع نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما في مصر، على رأسهم المخرج الراحل يوسف شاهين، بفيلميه "المصير" عام 1997 و"الآخر" عام 1999، إلى جانب رأفت الميهي، شريف عرفة، محمد خان.

من أعماله "إسكندرية ليه، موعد على العشاء، حدوتة مصرية، حب في الزنزانة، الساحر، طيور الظلام".