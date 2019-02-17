"دبي السينمائي" يهنئ السودان على إنجازها بختام برلين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

وجهت إدارة مهرجان دبي السينمائي الدولي، عبر صفحتها الرسمية على "اإنستجرام"، التهنئة للسينما السودانية، بعد فوز فيلم "الحديث عن الأشجار" بجائزة أفضل فيلم وثائقي، وجائزة الجمهور، في فعاليات مهرجان برلين السينمائي الدولي بدورته الـ61.

نشرت صفحة المهرجان صورًا من كواليس الفيلم، وعلقت: "إنجاز رائع وغير مسبوق للسينما السودانية، الفيلم الوثائقي (الحديث عن الأشجار) للمخرج السوداني صهيب قاسم الباري، يفوز بجائزة أفضل فيلم وثائقي، وجائزة الجمهور بمهرجان برلين السينمائي، عمل ينتصر للسينما والفن وإبداع صناع السينما في السودان".

وحرصت إدارة مهرجان دبي السينمائي على تهنئة عدد من النجوم وصناع السينما العرب الذين نجحوا في الوصول للعالمية مؤخرًا، منهم المخرجة اللبنانية نادين لبكي والمرشحة لجائزة الأوسكار عن فيلمها "كفرناحوم"، والنجم الأمريكي من أصول مصرية رامي مالك لكونه أول ممثل عربي يفوز بجائزة بافتا البريطانية عن فيلمه "Bohemian Rhapsody"، وقد رُشح أيضًا للأوسكار. ​

