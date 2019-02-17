أحمد زاهر لـ تامر حسني: "دايما فارق عن أي حد"

أحمد زاهر و تامر حسني

كتب - أحمد أيوب:

هنأ الفنان أحمد زاهر، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صديقه الفنان تامر حسني، على الكليب الجديد "ناسيني ليه"، الذي حقق نسب مشاهدة عالية عقب طرحه بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

كاتبًا: "ألف مبروك يا تيمو، بجد كليب محترم

ورائع، ومن وجهة نظري ده فيلم صغير مش كليب".

وتابع: "التمثيل رائع والتصوير والإخراج والمونتاج والفكرة ذات نفسها، كل حاجة، وأسيل عمران رائعة وعملت بصمة في الكليب ده".

واستكمل: "بعيدًا عن إن الأغنية نفسها عالمية ومن أكتر الأغاني اللي بحبها في الألبوم، بجد يا تامر إنت تستاهل كل خير لإنك دايما فارق عن أي حد، ودايما بتعمل الجديد وبتعمله بشكل رائع، ألف مبروك يا صديقي".

يذكر أن "ناسيني ليه" من كلمات تامر حسين، ألحان تامر علي، توزيع وسام عبدالمنعم، والكليب من إخراج سعيد الماروق.