اليوم.. أحمد عز في قصر المنسترلى من أجل "الممر"

كتبت_إسراء البيهوني

يصور النجم أحمد عز عدداً من مشاهده الأخيرة فى فيلم "الممر" اليوم، الأحد، فى قصر المنسترلى بالمنيل مع المخرج شريف عرفة، ويستمر التصوير فى نفس الديكور لمدة يوم واحد وينتقل عز إلى ديكور آخر لاستكمال المشاهد الأخيرة من الفيلم.

فيلم "الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة السيناريو والحوار أمير طعيمة، ويناقش المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى حرب الاستنزاف، ومن المقرر طرحه بدور العرض السينمائية فى عيد الفطر المقبل، ويشارك فى بطولته

بالإضافة للنجم أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار،أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبي،محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدى، كما يضم الفيلم هند صبرى، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف، وألّف الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار عمر خيرت.