انت الان تتابع تفاصيل خبر بطله يهرب من تناقضات "إسرائيل".. "سينونمس" يفوز بالدب الذهبي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 17 فبراير 2019 09:48 مساءً - ذهبت جائزة الدب الذهبي، التي يمنحها مهرجان برلين السينمائي لأفضل فيلم نافس على الجائزة، إلى "سينونمس"، وهو فيلم للمخرج الإسرائيلي ناداف لابيد.

واحتضنت برلين، أمس السبت، حفل ختام مهرجان برلين، وهو المهرجان السينمائي الأبرز في ألمانيا، وأحد أبرز المهرجانات في العالم.

فيلم "سينونمس" يتناول قصة رجل إسرائيلي يحاول التنصل من أصوله بعد انتقاله إلى باريس، ويبدأ بلغته الأصلية، وهو إنتاج فرنسي إسرائيلي ألماني مشترك.

ويحكي الفيلم قصة ياف (توم ميرسير) وكفاحه من أجل تحوله بشكل كامل ليصبح فرنسياً متنصلاً من كل شيء يتعلق به كإسرائيلي.

ويعتمد هذا الفيلم على تجربة المخرج لابيد الشخصية في الانتقال للخارج والتناقضات التي شعر بها تجاه إسرائيل.

لابيد أهدى الفيلم لأمه إيرا لابيد، التي كانت تعمل على منتجة أفلامه حتى وفاتها في خلال المراحل الأخيرة من هذا الفيلم.

وقال في كلمته لدى تسلمه الجائزة: "قمنا بإعداد هذا الفيلم معاً بين المستشفيات وقاعة المونتاج"، وأضاف: "هذا الفيلم مهدى لها".

المخرج لابيد ناشد المشاهدين استقبال فيلمه بوصفه "احتفاء بالسينما"، واعترف بأن الفيلم قد يثبت أنه مثير للجدل في كل من "إسرائيل" وفرنسا؛ حيث إنه يسبر أغوار التوترات بين الجذور والهوية.

وقال: "ربما هناك أشخاص يعتبرون هذا الفيلم فضيحة، ولكن بالنسبة لي فإن هذا الفيلم احتفاء بالسينما".

وحصل على جائزة الدب الفضي الفيلم الدرامي "بفضل الرب" (باي جرايس أوف جود) للمخرج الفرنسي فرانسوا أوزون، الذي يتناول ضحايا الاعتداءات على الأطفال في الكنيسة الكاثوليكية وكفاحهم من أجل العدالة.

وفاز الصيني وانغ جينغ تشون، بجائزة الدب الفضي لأفضل ممثل، في حين فازت الصينية يونغ مي بجائزة الدب الفضي لأفضل ممثلة لدورهما كزوج وزوجة في فيلم "سو لونج ماي سون"، للمخرج الصيني وانغ شياو شواي.

في الفيلم يجسد الاثنان شخصيتي زوجين يعيشان وسط تقلبات الحياة في الصين، أثناء خروجها من فوضى الثورة الثقافية ونهوضها لتصبح قوة اقتصادية عظمى اليوم.