تأجيل طرح فيلم جيمس بوند للمرة الثانية

متابعة بتجـــــــــــــرد: قررت الشركة المنتجة لفيلم Bond 25، من سلسلة أفلام جيمس بوند تأجيل طرح العمل للمرة الثانية منذ بدء التحضير له العام الماضي.
وكشفت الشركة عن أن الموعد الجديد لصدور الفيلم سيكون في يوم 8 نيسان/أبريل 2020 بدلًا من 14 شباط/فبراير من العام نفسه.
وأفادت مصادر صحفية أجنبية أن أسرة الفيلم تواجه أزمات إنتاجية بعد انسحاب المخرج داني بولي من الفيلم واستبداله بالمخرج كاري فوكوناجا.
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