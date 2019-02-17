ياسمين صبري تُعارض تشبيهها بالسوريات واللبنانيات.. وتختار هذا البلد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أطلت الفنانة المصرية ياسمين صبري على متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مرتدية العباية والحجاب الخليجي، قائلة: "بذمتكم تحسوا إني أنا مصرية؟"، فردت عليها صديقتها التي تقوم بتصويرها عبر سناب شات، معلقة: "لا تحسي إن فيكي عرق سوري أو لبناني".

فأبدت ياسمين اعتراضها على تشبيهها بالسوريات واللبنانيات، قائلة: "السوريين دول ملونين.. وأنا شكلي لا لبناني ولا مصري عشان الناس متضحكش علينا.. أنا شكلي من السعودية.. أحسن ناس"، ثم أرسلت قبلة على الهواء للشعب السعودي.

ووافقها الرأي أحد متابعيها على السوشال ميديا قائلًا: "فيها شبه من السعوديات صح ملامحها حلوة".

وقال آخر: "والله هذه الإنسانة تستحق أن تكون خروف لها.. على الأقل عندها عقل وجمال يوزن عقول وجمال بنات كثير في الوطن العربي".

وكانت ياسمين صرحت بأنها بدأت تصوير مسلسلها "حكايتي" المقرّر عرضه رمضان القادم، متعجبةً من كمِّ الضغط الذي يتعرّضون له للحاق بالموسم الرمضاني والبدء مبكرًا بتصوير المسلسلات.