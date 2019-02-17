عابد فهد يعود بقوة بين "دقيقة صمت" و"عندما تشيخ الذئاب"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعود الفنان السوري عابد فهد للدراما السورية هذا الموسم بقوة بعد غياب سنوات عنها وتحوله للدراما العربية، فبعدما قارب فهد على إنهاء تصوير مشاهده في مسلسل دقيقة صمت والذي تشاركه في بطولته الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا، من كتابة سامر رضوان وإخراج شوقي الماجري، بدأ الفنان السوري تصوير مشاهده في الدراما السورية "عندما تشيخ الذئاب" والمأخوذه عن رواية للكاتب الفلسطيني جمال ناجي تحمل اسم نفسه العمل.

ويشارك إلى جانب فهد في المسلسل عدد من النجوم أبرزهم سمر سامي، سلوم حداد، حسن عويتي، هيا مرعشلي، ميسون أبو أسعد، علي كريم وآخرون.

ويتولى إخراج المسلسل عامر فهد، ويكتب السيناريو والحوار حازم سليمان، وتتحدث الرواية الشهيرة عن هشاشة العلاقات البشرية وتشابك الدين والجنس والسياسة (الثالوث المحرم) وأيضاً تخوض في عالم الساسة والوعَّاظ والجمعيات الخيرية، وتقدم صورة حيّة عن أسرار الارتقاء الاجتماعي من الحارات الفقيرة إلى مراكز السلطة والثراء.

وتعكس تفاصيل حياة أبطال الرواية صوراً متعددة لتركيبات إنسانية أفرزتها تركيبات اجتماعية ودينية تُعبر عن ذهنيات تقيدها ثقافة جاهزة، رغم التطور الذي واكب الحياة البشرية، لكن الذهنية الفكرية والاجتماعية والدينية ما زالت ترسم حياة هؤلاء الأفراد وتحدد لهم طريقهم.