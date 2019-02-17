شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بدير وفردوس عبد الحميد ومحمد فاضل فى عزاء محسن نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجوم أحمد بدير، وفردوس عبد الحميد، والمخرج محمد فاضل، والمخرج محمد عبد العزيز، على تقديم واجب العزاء في مدير التصوير الراحل محسن نصر، وذلك بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، الذي أقامته نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة نقيب السينمائيين وأسرة مدير التصوير الراحل محسن نصر.





ويعد الفنان محسن نصر من بين أهم مديرى التصوير فى مصر والوطن العربى، عمل مع مخرجين كبار أبرزهم الكبير يوسف شاهين، وعلى بدرخان، رأفت الميهى، محمد خان، شريف عرفة، عبر مشوار سينمائى طويل تجاوز خمسين عامًا، قدم خلالها أكثر من 130 فيلمًا أبرزها، الكرنك، على من نطلق الرصاص، شفيقة ومتولى، إسكندرية ليه، حبيبى دائماً، أهل القمة، موعد على العشاء، حدونة مصرية، حب فى زنزانة، الوداع بونابرت، إنقاذ ما يمكن إنقاذه، أحلام هند وكاميليا، سمك لبن تمر هندى، الهروب، طيور الظلام، يا دنيا يا غرامي، المصير، الساحر.. كما عمل فى الدراما التلفزيونية أيضًا، وآخر أعماله كان الجزء الثانى من مسلسل الدالى عام 2007.