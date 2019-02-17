شكرا لقرائتكم خبر عن مجد القاسم يطلق كليب "نكتة بايخة" مع المخرج متيم السراج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "هم يبكى وهم يضحك، بنلعب على بعض ونضحك وأقولك ولا أقولك، مش هقولك مش هقولك لا".. بمثل هذه الكلمات فاجأ المطرب اللبناني مجد القاسم جمهوره بإعادة إطلاقه أغنيته الشهيرة "نكتة بايخة" بشكل مصر على طريقة الفيديو كليب.

وأعاد القاسم إحياء واحدة من أشهر أغنياته التى ظهرت للنور منذ قرابة السنتين ضمن ألبوم حمل نفس اسم الأغنية، وتغنى بها مجد بكلمات صلاح عطية وألحان السيد راضى وتوزيع نوار البحيري، في حين أخرج الكليب متيم السراج.