شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الفنانة مايا دياب بإطلالة هندية خلال رحلتها فى المكسيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة اللبنانية مايا دياب، عن سفرها إلى المكسيك، فى رحلة خاضتها من أجل التنزه والاستكشاف.

وظهرت مايا دياب، بملابس كلاسيكية هندية، من خلال صورة لها نشرتها عبر حسابها على موقع "تويتر" ونالت إعجاب متابعيها.



مايا دياب بإطلالة هندية

وعلقت مايا دياب، على الصورة التى نشرتها بقولها: "السفر ، والاستكشاف والذهاب للبرية، العيش كما تريد ، هذا هو ما فعلته فى المكسيك".



الفنانة مايا دياب

كانت مايا دياب، قد أحيت حفلا بمناسبة عيد الحب، فى مدينة التجمع الخامس بالقاهرة، وأعربت عن سعادتها بالحضور الجماهيرى.