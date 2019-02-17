بمفاجأة.. جولييت بينوش تودع مدير مهرجان برلين السينمائي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - ​كتب - مروان الطيب:

نشرت النجمة الفرنسية جولييت بينوش مقطع فيديو، على "إنستجرام"، أظهرها تودع مدير مهرجان برلين السينمائي الدولي ديتير كوسليك، في ختام الدورة الـ61 للمهرجان هذا العام.

أظهر الفيديو بينوش تصعد إلى المسرح وتهدي مدير المهرجان دُمية على شكل دب كبير، أثناء تكريمه على مشواره الفني الضخم وسنوات إدارته المهرجان التي تنتهي هذا العام.

علقت بينوش على الفيديو قائلة: "وداعًا ديتير كوسليك مدير المهرجان في عامه الأخير، وشكرًا على ما قدمته لبرلين طيلة السنوات الماضية".

جولييت بينوش شاركت هذا العام كرئيس لجنة تحكيم للمهرجان، الذي بدأت فعالياته في 7 فبراير الجاري وتنتهي اليوم.