محمد هنيدي يعلق على آخر ما كتبه أحد شهداء سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علق الفنان محمد هنيدي، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، على آخر منشور كتبه الشهيد "إبراهيم" على صفحته بموقع فيسبوك.

وكان الشهيد قد كتب على صفحته: "ناس بتعد في أيام، وناس بتعد في مداهمات"، وفي منشور آخر كتب: "آخر مرة سيناء".

بينما علق "هنيدي": "كان نفسنا ترجع بالسلامة إنت والشباب، بس الجنة في إنتظاركم كلكم، ربنا يرحمكم جميعا، وربنا يحمي كل ولادنا".

وأسفر الهجوم الذي وقع في منطقة شمال سيناء صباح أمس السبت، عن استشهاد 14 جنديا من أبناء القوات المسلحة.