"ذا روك" ينتهي من تصوير "Hobbs & Shaw"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

انتهى النجم الأمريكي دواين جونسون، الشهير بـ"ذا روك"، من تصوير أحدث أعماله السينمائية هذا العام؛ فيلم الأكشن والإثارة "Hobbs & Shaw"، وهو أولى الأجزاء المنفردة لسلسلة الأكشن وسباقات السيارات "Fast & Furious"، والذي يسلط الضوء على شخصيتي "هوبس" و"شو"، وظهرا من قبل بأحداث السلسلة.

نشر "ذا روك" مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، ظهر فيه يودع فريق عمل الفيلم، معلنًا الانتهاء رسميًا من تصويره.

علق "ذا روك" على الفيديو: "هوبس وشو انتهى وامتناني لكم على كل شيئ وحان الوقت لقول الوداع، وأشكر كل المواهب التي كانت ملتزمة بالعمل على هذا الفيلم". ووجه الشكر لجمهوره ومتابعيه.

تدور أحداث الفيلم حول تعاون شخصيتي "هوبس" و"شو" أمام شرير جديد، وهو إنسان مطور جينيًا يهدد مستقبل الإنسانية. يؤدي شخصيته النجم الأمريكي إدريس ألبا.

من المقرر طرح الفيلم مطلع شهر أغسطس المقبل. والفيلم من إخراج ديفيد ليتش، الذي قام بإخراج عدد من الأعمال التجارية الناجحة الفترة المقبلة، منها فيلم "John Wick" عام 2014، و"Deadpool 2" عام 2018.

يذكر أن "ذا روك" لديه عدد من المشاريع السنيمائية خلال الفترة المقبلة، منها الجزء الثاني من فيلم المغامرات "Jumanji" المقرر عرضه تجاريًا نهاية العام الجاري، إلى جانب بطولته لأول مرة شخصية بطل خارق يُدعى "Black Adam"، لم يتم الإعلان حتى الآن عن موعد طرحه تجاريًا.

​