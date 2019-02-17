نفاد تذاكر حفل عمرو دياب بجامعة مصر يوم 22 فبراير

كشفت إدارة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر، عن نفاد تذاكر حفل الفنان عمرو دياب، الذي سيقام بإستاد الجامعة يومالجمعة 22 فبراير.
وتم تجهيز مسرح الحفل بأحدث وسائل التكنولوجيا، فى حين تم التنسيق مع الجهات الأمنية
يذكر أن الجامعة طرحت تذاكر الحفل للبيع مبكرًا للجمهور، وحددت ٣ فئات لأسعار التذاكر وهي ٤٠٠ و٧٥٠ و١٠٠٠ جنيها.
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