بالصور.. محمود حميدة وأحمد بدير في عزاء محسن نصر

كتبت_إسراء البيهوني



حرص الفنان محمود حميدة، ونقيب المهن السينمائية مسعد فودة، ومدير التصوير محسن أحمد، والفنان محمد الصاوي، على المشاركة في عزاء مدير التصوير الراحل محسن نصر، بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين، ويتلقى العزاء عدد من الأصدقاء وأفراد الأسرة.

وتوفي محسن نصر، الجمعة الماضية، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 84 عاما، وشيع جثمانه من

مسجد دريم فى مدينة 6 أكتوبر.

ويعد الفنان محسن نصر من بين أهم مديرى التصوير فى مصر والوطن العربى، عمل مع مخرجين كبار أبرزهم الكبير يوسف شاهين، و على بدرخان، رأفت الميهى، محمد خان، شريف عرفة، عبر مشوار سينمائى طويل تجاوز خمسين

عامًا، قدم خلالها أكثر من مائة وثلاثين فيلمًا أبرزها، الكرنك، على من نطلق الرصاص، شفيقة ومتولى، إسكندرية ليه، حبيبي دائمًا، أهل القمة، موعد على العشاء، حدوتة مصرية، حب فى زنزانة، الوداع بونابرت، إنقاذ ما يمكن إنقاذه، أحلام هند وكاميليا، سمك لبن تمر هندى، الهروب، طيور الظلام، يا دنيا يا غرامي، المصير، الساحر.. كما عمل فى الدراما التلفزيونية أيضًا، وآخر أعماله كان الجزء الثانى من مسلسل الدالي عام 2007.



