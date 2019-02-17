بالفيديو.. مجد القاسم يطرح أحدث كليباته"نكتة بايخة"

مجد القاسم

كتب - أحمد أيوب:

طرح الفنان مجد القاسم، عبر القناة الرسمية لشركة "مزيكا" على موقع "يوتيوب"، أغنية "نكتة بايخة" وهي اسم ألبومه الغنائي الذي طرحه عام 2017،

على طريقة الفيديو كليب ، وهي من كلمات صلاح عطية، ألحان السيد راضى، وتوزيع نوار البحيري،والكليب من إخراج متيم السراج وتنفيذ شركة "اكس جينريشن ايجيبت".

يذكر أن آخر كليب طرحه "مجد" كان لأغنية "يا رايق" عام 2017 كلمات صلاح عطية، ألحان السيد راضي، وتوزيع ياسر ماجد.