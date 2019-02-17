شاهد.. تعليق محمد هنيدي على آخر ما كتبه أحد شهداء سيناء

محمد هنيدي كتب - أحمد أيوب: علق الفنان محمد هنيدي، عبر حسابه الرسمي بموقع" تويتر"، على آخر منشور كتبه الشهيد "إبراهيم" على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" : "ناس بتعد في أيام، وناس بتعد في مداهمات"، وفي منشور آخر كتب: "آخر مرة سيناء". أيام، وناس بتعد في مداهمات"، وفي منشور آخر كتب: "آخر مرة سيناء". بينما علق "هنيدي": "كان نفسنا ترجع بالسلامة إنت والشباب، بس الجنة في انتظاركم كلكم، ربنا يرحمكم جميعا، وربنا يحمي كل ولادنا". يذكر أنه أسفر الهجوم الذي وقع في منطقة شمال سيناء صباح أمس السبت، عن استشهاد 14 جنديا من أبناء القوات المسلحة.

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