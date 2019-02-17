شاهد.. يسرا اللوزي تنعى مدير التصوير محسن نصر

يسرا اللوزي

كتب - أحمد أيوب:

نعت الفنانة يسرا اللوزي، عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام"، مدير التصوير الكبير محسن نصر، الذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضي، عن عمر ناهز 84 عامًا.

كاتبه: "كل سنة السينما المصرية بتفقد عظماء مش هيتعوضوا... ألف رحمة عليك يا أستاذ محسن نصر".

يذكر أن محسن نصر قدم للسينما عددًا كبيرًا من الأفلام الهامة

على مدار مشواره الفني الطويل، من أبرزها "غرام في الكرنك، القاهرة 30، الرصاصة لا تزال في جيبي، الزوجة الثانية، الأرض، على من نطلق الرصاص، شفيقة ومتولي، إحنا بتوع الأتوبيس، حبيبي دائمًا، كريستال، الهروب".