شاهد.. يسرا اللوزي تنعى مدير التصوير محسن نصر

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نعت الفنانة يسرا اللوزي، عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام"، مدير التصوير الكبير محسن نصر، الذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضي، عن عمر ناهز 84 عامًا.
كاتبه: "كل سنة السينما المصرية بتفقد عظماء مش هيتعوضوا... ألف رحمة عليك يا أستاذ محسن نصر".
يذكر أن محسن نصر قدم للسينما عددًا كبيرًا من الأفلام الهامة
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