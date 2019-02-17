شاهد.. تعليق تامر حسني الأول بعد تخطي "ناسيني ليه" المليون

كتب - أحمد أيوب:

علق النجم تامر حسني، عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، علي تحقيق أحدث أغانيه المصورة على طريقة الفيديو كليب "ناسيني ليه" المليون الاول بعد طرحها بساعات قليلة.

كاتبًا:"مش قادر أوصفلكم فرحتي، مليون شكر على كل الكلام الراقي المحترم اللي شايفه من وقت نزول الكليب الحمدلله على الرقم الكبير اللي محققه الكليب في ساعات، بس والله (الاحترام أهم) وفرحان أكتر عشان الكليب فكرتي وأيضًا داخل الفكرة فكرة جديدة أخرى في محتوى الصوت بجزء غنائي جديد لم يكن في الأغنية الأساسية".

وأضاف: "طبعًا أخرجها مخرج عبقري مبدع بمعنى الكلمة الأستاذ سعيد الماروق اللي بشكره من كل قلبي على مجهوده الكبير ولسه في فيلم كبير مختلف هو قصتي أيضًا وإخراجه وسيناريو حبيب قلبي الأستاذ محمد عبد المعطي وإنتاج المحترم زيد الكوردي..انتظروه الفيلم".

وتابع: "مليون شكرًا إنكم حسيتوا بالمجهود وبأن بلدنا جميلة وياريت نكتر من إبراز جمال بلدنا في أعمالنا القادمة في الفن بشكل عام طبعًا باللي يناسب السياق الدرامي. وعندي لسه أفكار لبعض المحافظات الأخرى قريبًا هتظهر للنور إن شاء الله ".

وأكد:"كان لازم أساهم في إبراز جمال وحلاوة أرض مصر بما أن ربنا أنعم عليا بجماهير من جميع أنحاء

العالم.. اخترت أبدأ بالإسكندرية الجميلة البديعة لجمالها وعراقتها وتعلق معظمنا بذكريات حقيقية فيها ورغم الصعوبات اللي قابلتنا من بعض الجهات الرسمية لمنع التصوير ومعرفش ليه بصراحة..مع إن احنا بنحاول نبرز جمال مصر ولكن معلش أكيد لما شافوا الأغنية فهموا كنا بنعمل إيه وطبعًا بشكر الجهات اللي سمحت بالتصوير وخصوصًا مكتبة الإسكندرية العظيمة لتقديرها لما احاول إبرازه".

وأوضح:"فرحان تاني إن الكليب غير أنه فكرتي فهو إنتاجي الشخصي لأنه كان تحدي كبير بيني وبين بعض شركات الإنتاج الكبرى ونقاش حاد بين وجهتين النظر بعضهم يقولون أن الجمهور أصبح شديد التفاعل فقط مع أنواع اغاني أخرى ونصحوني بعدم صرف كل هذه المبالغ في ما أريد أن أقدمه من محتوى درامي وكان ردي بمنتهى الوضوح عن أي جمهور تتحدثون لا يجب الخلط بين عقليات الجماهير لمجرد انكم تطلقون عليهم اسم جمهور ثانيًا والأهم أن الجمهور لما بيلاقي حاجة صادقة تحترم عقله أو حتى أغنية إيقاعية لا تحمل أي رسالة غير البهجة ولكن بها

فكرة ومجهود حتى لو بسيط بالطبع هيلتف حواليها مثل أغنيات كثير من قبل لي ولغيري".

واختتم: "التقصير عمره مكان من الجمهور.. التقصير من اللي مش بيجدد ومش بيطور وحافظ مش فاهم..بالتأكيد وصلهم دلوقتي أن وجهة نظري كانت الأصح ونفس النقاش حصل وقت عيش بشوقك حينما أردت أتحدث عن واقع مرير خاص بالارتفاع المذهل للأسعار وكيفية التعامل النفسي معه اللي عايز أؤكده هو أن بالفعل المكسب الأدبي المحترم يجلب المكسب المادي والرقمي حتى لو مش هترجّع اللي صرفته بسبب إخلاصك وتفانيك في تقديم الأفضل وله طعم وإحساس أرقى بكثير من المكسب المادي الرقمي المصاحب بعدم احترام....كنت قدمت منذ فترة أغنية ١٨٠ درجة على شكل فيلم قصير وكان اتجاه جديدة في تقديم السينما كليب وهي أغنية على شكل فيلم قصير ودلوقتي بقدمها بشكل أعمق وأحدث من خلال أهم التقنيات الحديثة في التصوير السينمائي وإن شاء الله أكون دايمًا عند حسن ظنكم..شكرًا لكل الجماهير اللي قدرت المجهود ده.. طولت عليكم وهطول تاني في اللي جاي عشان في عمالقة لازم أشكرهم بالاسم واحد واحد ساهموا في نجاح ناسيني ليه وبمناسبة حبيب قلبي سعيد الماروق انتظروا خلال الفترة القادمة كليب جديد مبهج يجمعني بالنجم الكبير الشاب خالد بعنوان وإنت معايا.. وكليب آخر لأغنية لولاك حبيبي سوف أقدم من خلاله مخرج شاب جديد رائع اسمه أحمد المصري... كل الشكر".

يذكرأن الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان تامر على، وتوزيع موسيقى وسام عبدالمنعم، ومكساج هاني محروس، وماستر أمير محروس.