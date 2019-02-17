إليسا تزيل آثار لسرطان الثدي بجراحة جديدة في بروكسل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خضعت المطربة اللبنانية إليسا لعملية جراحية في العاصمة البلجيكية بروكسل؛ لإزالة آثار لسرطان الثدي الذي أصيبت به قبل عام.

وطمأنت إليسا جمهورها بعد خضوعها للعملية الجراحية، وغردت عبر تويتر: "صباح الخير أحبائي، شكرا على حبكم ودعمكم، أنا بخير الحمد لله اشتقت إليكم جميعا".

وأعلنت إليسا أنه بعد استئصال الورم وجزء من الغدد الليمفاوية، تجمعت المياه في يدها على هيئة ورم، استلزم علاجه عملية بسيطة في بروكسل، لزراعة جزء من الدهون بدلا من الغدد الليمفاوية التي جرى استئصالها، حتى تتخلص من المياه الزائدة بشكل دوري.

وكشفت إليسا إصابتها بسرطان الثدي والشفاء منه، عبر أغنية مصورة بعنوان "إلى كل اللي بيحبوني" أطلقتها في أغسطس/آب الماضي.

وبدأت إليسا في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 التحضير للألبوم الـ12 في مسيرتها الغنائية، والمقرر طرحه خلال 2019.



