نشر الفنان حسن الرداد، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صور له وهو يرتدي الزي العسكري ويحمل سلاحًا.
ولم يكشف الرداد عن تفاصيل الصور وعما إذا كان سيمثل في عمل عسكري، حيث اكتفى بالتعليق قائلاً: "مفاجأة قريبًا".
وتساءل الجمهور عن طبيعة الصور حيث قال أحدهم: "منتظرين يا نجم الأكشن"، وأضاف أخر: "فيلم سينما عن الحروب".
يذكر أن الرداد يصور حاليًا مشاهده بمسلسل "الزوجة الـ 18"،
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. حسن الرداد يرتدي ملابس الجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.