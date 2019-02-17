شاهد.. مايا دياب تخطف الانظار بإطلالة الهنود الحمر

مايا دياب

كتب - أحمد أيوب:

نشرت الفنانة مايا دياب، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة غريبة لها حيث ارتدت إطلالة تشبه الهنود الحمر.

وعلقت مايا على الصورة كاتبه: "عش كما تحب وسافر واكتشف الحياة البرية، وهذا ما فعلته في المكسيك عندما

ذهبت للهنود الحمر، وارتديت ملابسهم.. إنه حقًا أمر رائع وجميل".

يذكر أن مايا أحبت مؤخرًا حفل غنائي بمناسبة عيد الحب داخل أحد الفنادق بالقاهرة الجديدة.