محمود الجندي ينضم لمسلسل ياسمين صبري الرمضاني

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محمود الجنديكتب - أحمد أيوب:
انضم الفنان الكبير محمود الجندي إلى فريق عمل مسلسل "حكايتي"، مع الفنانة ياسمين صبري، المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني المقبل .
يذكر أن مسلسل "حكايتي"، من الأعمال القليلة التي أوشك مؤلفيها على الانتهاء منكتابتها، حيث اقترب الكاتب محمد عبد المعطي من الانتهاء من باقي حلقات المسلسل بعدما أنهى ما يقارب 22 حلقة من حلقات العمل.
ويشارك في بطولة العمل بجوار
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