بالصور.. رانيا يوسف تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

كتب - أحمد أيوب:

نشرت الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، مجموعة صور لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت "رانيا" في الصور بإطلالة جذابة ومميزة مرتدية ملابس صيفية، ونالت الصور إعجاب

الجمهور.

يُذكر أن رانيا يوسف تعيش حالة من النشاط الفني، إذ تشارك في فيلم "دماغ شيطان" ويشاركها البطولة الفنان باسم سمرة، من تأليف عمرو الدالي،

وإخراج كريم إسماعيل.

وفيلم "عش الدبابير"، وتشاركها سارة سلامة ومجدي كامل ومن تأليف حمدي يوسف، وإخراج عادل الأعصر، كما تستعد لتصوير مسلسل جديد لعرضه في رمضان المُقبل.