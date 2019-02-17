بالصور.. رانيا يوسف تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، مجموعة صور لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت "رانيا" في الصور بإطلالة جذابة ومميزة مرتدية ملابس صيفية، ونالت الصور إعجابالجمهور.
يُذكر أن رانيا يوسف تعيش حالة من النشاط الفني، إذ تشارك في فيلم "دماغ شيطان" ويشاركها البطولة الفنان باسم سمرة، من تأليف عمرو الدالي،
وفيلم "عش الدبابير"، وتشاركها سارة سلامة ومجدي كامل ومن تأليف حمدي يوسف، وإخراج عادل الأعصر، كما تستعد لتصوير مسلسل جديد لعرضه في رمضان المُقبل.
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